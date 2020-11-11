В центре Воронежа в ДТП с маршруткой пострадала школьница

Во вторник, 10 ноября, в 11.20 на перекрестке у дома № 5 на улице Короленко Центрального района (это недалеко от Театральной) 42-летний водитель «Фольксваген-Поло» не уступил дорогу маршрутной «ГАЗели», хотя по правилам обязан был это сделать. При этом мужчина, руливший иномаркой, и 33-летний шофер маршрутки в ДТП не пострадали.

Зато после аварии обратилась за помощью врачей 16-летняя школьница, ехавшая в «ГАЗели». Девушке диагностировали ушиб плеча и отпустили домой.

Напомним, в тот же день в 21.10 на улице 206 Стрелковой Дивизии «Лада» врезалась в «Фольксваген-Поло». В больницу попали оба водителя: 44-летний мужчина, руливший отечественной машиной и 58-летний воронежец, управлявший иномаркой.