В Воронеже «БМВ» слетела с виадука

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В Воронеже на улице Героев Сибиряков в районе дома 35б «БМВ» слетела с виадука, пробив его ограждение. ДТП произошло днем в среду, 11 ноября. По словам очевидцев, непосредственно перед этим иномарка попала в аварию, после чего стала неуправляемой и покатилась по склону.

В городском отделе ГИБДД рассказали, что в аварии никто из людей не пострадал. А вот для вызволения иномарки из зарослей деревьев и кустарника потребовалась помощь спецтехники.

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