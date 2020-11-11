В диагностическом центре Воронежа откроют вторую лабораторию для тестов ПЦР

В Воронеже откроют еще одну ПЦР-лабораторию. Из-за увеличения заболевания коронавирусом (в день регистрируется более 300 новых случаев) в существующих лабораториях стоят очереди, срок ожидания результатов на ковид увеличился.

В связи с этим новую лабораторию откроют до конца года на базе областного диагностического центра.

Она будет оснащена всем необходимым оборудованием: ламинарными боксам биологической безопасности, ПЦР-анализаторами реального времени, высокоскоростными центрифугами, термостатами, сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области. Это поможет увеличить количество проводимых исследований на COVID-19, уверены чиновники.