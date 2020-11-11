Воронежец стал бронзовым призером первенства Европы по бадминтону

Владислав Добычкин. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский спортсмен Владислав Добычкин взял бронзу на первенстве Европы по бадминтону, проходившем в финском городе Лахти. Он достиг успеха в командных соревнованиях.

Сборная России победила четырех соперников: Португалию - 4:1, Швецию - 3:2, Чехию - 3:2, Германию - 3:1, и только в полуфинале уступила французам 1:3. Победила же команда Дании. Сборная этой северной страны уверенно обыграла наших обидчиков французов – 3:0.

- Конечно, я как всегда максималист и ожидал большего, хотя бы финала! – поделился впечатленными от турнира тренер юношеской сборной России Николай Николаенко. - Но сложилось иначе и на сегодня это, наверное, закономерно. Результат, прежде всего, связан с усталостью игроков – мы играли второй тяжелейший матч за день.