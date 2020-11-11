Пять домов в Воронеже остаются без отопления

Несмотря на то, что отопление запустили уже давно, проблемы с ним возникают у многих горожан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-центре ЖКХ сообщили, что до сих пор без тепла остаются пять домов в микрорайоне Придонской по адресам: улица Кемеровская, №№ 46, 47, 48, 50, 49. Причем по сведениям управляющей компании, поставщик отопления ООО «Тепловые коммуникации» до сих пор не дает информацию о том, когда батареи в многоэтажках, наконец, перестанут быть холодными. Правда, была неделя, когда их удалось сделать теплыми. Но сейчас жильцам от этого не легче.

К слову, попытки дозвониться до этой организации по телефонам, указанным в открытом доступе, и у нас успеха не имели.

В пресс-центре ЖКХ также рассказали, что чаще всего жильцы жалуются на непрогретые стояки и радиаторы – 61 процент всех заявок. Коммунальщикам приходиться устранять воздушные пробки. Был случай в доме № 45 на улице 25 Октября, когда для ликвидации проблемы нужно было пройти на чердак, а он был перекрыт стеной, построенной одним из жильцов.

25% заявок идут в связи с проблемами на теплотрассах, которые чаще всего возникают в Центральном, Коминтерновском и Советском районах Воронежа. Как правило, отопление в таких случаях отключают на период от четырех до восьми часов.

14% звонков с жалобами связаны с порывами на внутридомовых сетях отопления. Как правило, это случается в зданиях со старыми коммуникациями, где за 40-60 лет ни разу не проводили капитальный ремонт.

В пресс-центре ЖКХ советуют активно пользоваться мобильным приложением «Личный кабинет». Уверяют, что через него жалоба на холодные батареи попадает в УК в считанные секунды. И не нужно ждать, пока освободится оператор колл-центра. Заявка сразу идет свободному слесарю, сантехнику или электрику.

Коммунальщики рассказали, как его установить:

1. Скачиваем приложение «Личный кабинет» ПИК-Комфорт из Google Play или App Store.

2. Запускаем его.

3. Вводим номер телефона, на который придет SMS с кодом.

4. Вводим SMS-код.

5. Пишем свои Фамилию, Имя и Отчество.

6. Вводим свой адрес (улица, дом, номер квартиры).

7. Регистрация прошла успешно, можно подать заявку в УК.

Ссылки для скачивания:

Для андроида - Google Play - https://redirect.appmetrica.yandex.com/serve/531290002185821355

Для айфона - App Store - https://redirect.appmetrica.yandex.com/serve/603347595368106597