Воронежец отобрал у собутыльника банковскую карту и снял с нее 9 тыс рублей

53-летний воронежец стал на днях жертвой разбоя на Туполева. По собственной глупости. Выпивал вечером со знакомым, прямо на улице. Когда напились, поругались. В итоге второй собутыльник избил первого, отобрал у него банковскую карту и ушел. С карты испарились более 9000 рублей.

42-летнего рецидивиста быстро задержали, теперь ему придется ответить за разбой, ему грозит до 10 лет заключения.

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