В Воронежской области пойдет под суд мужчина, пытавшийся передать в колонию наркотики в коробке чая

Борисоглебский районный суд рассмотрит дело 25-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в исправительном учреждении в значительном размере.

Согласно материалам предварительного следствия, мужчина приобрел в марте метадон, весом не менее 0,59 грамма, что является значительным размером.

Позже подсудимый договорился с одним из осужденных о встрече с целью сбыта матадона в ФКУ ИК-9 УФСИН России по Воронежской области. Сообщники оговорили адрес места полимерных свертка в пачке чая «Greenfield», подготовленным для сбыта.

Отправить передачку помешали сотрудники колонии, которые задержали подсудимого.

По закону за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей