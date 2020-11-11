Лже-сотрудники банка и полиции похитили у воронежца 394 тыс рублей

За 10 ноября аферисты обманули 14 воронежцев, в общей сложности на два миллиона рублей. Мошенники совершенствуют свои аферы, теперь в них участвуют не только лже-сотрудники банка, но и лже-полицейские.

Свежий пример. 27-летнему жителю Центрального района Воронежа позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что неизвестные пытались перевести его деньги с карты на счет «Антона Иванова» (подставьте любые имя и фамилию). Теперь якобы служба безопасности банка проводит расследование по факту попытки завладении деньгами, и все сведения будут переданы в правоохранительные органы. После этого воронежцу позвонил «сотрудник полиции» и сообщил, что ему переданы документы о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. И объяснил, что мужчина должен пройти регламент по сохранению лицевого счета, для этого опять позвонит служащий банка и скажет, что делать в таком случае. Далее снова позвонил лже-сотрудник банка и сказал снять все деньги со счета и перевести на другой, продиктовав номер счета. В итоге действий «под диктовку» воронежец лишился 394 300 рублей.

Будьте бдительны! Соблюдайте нехитрые правила безопасности, которые помогут вам сохранить свои деньги.

Никогда никому не сообщайте ПИН-код своей карты, а также коды из смс. Не храните ПИН-код в кошельке, рядом с картой, не записывайте его на нее – при потере или краже карты вы не успеете обезопасить счет, заблокировав карту.

Никому не давайте вашу пластиковую карту. Никогда не совершайте действий «под диктовку» с вашей картой в банкоматах.

Если вам позвонили из какой-либо организации или вы получили письмо по электронной почте (в том числе из банка) с просьбой сообщить реквизиты карты и ПИН-код под различными предлогами, не спешите ее выполнять. Не переходите по указанным в письме ссылкам, они могут вести на сайты-двойники. Позвоните в указанную организацию и сообщите о данном факте.