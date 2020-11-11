Воронежский парк "Орленок" откроется 30 ноября

фото пресс-службы правительства Воронежской области

Реконструкция воронежского парка «Орленок» вышла на финишную прямую. Как рассказали в пресс-службе правительства области, сейчас завершаются работы по укладке плитки на детской площадке и устанавливается игровое оборудование. Сразу несколько бригад заняты на реставрации фонтана.

К этому моменту дорожки замостили плиткой и деревянными настилами, а скульптура горниста вернулась в парк после реконструкции. Подробности реконструкции можно узнать из материала "Комсомолки".

Ход работ лично контролирует глава департамента ЖКХ и энергетики.

По прогнозам правительства, парк сможет принять первых посетителей уже 30 ноября.

Напомним, парк «Орленок» закрылся на реконструкцию в июне 2019 года. Однако из-за эпидемии коронавируса подрядчик не полпути отказался лот проведения работ. Мэрия объявила конкурс на поиски нового исполнителя. Позже сроки открытия парка еще несколько раз переносили по различным причинам.