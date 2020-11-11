В Армении погиб выпускник воронежской военно-воздушной академии

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Печальная весть пришла из Армении, где 9 ноября в ходе вооруженного конфликта с Азербайджаном потерпел крушение российский Ми-24. Среди членов экипажа находился выпускник воронежской военно-воздушной академии, 24-летний Роман Федин. Роман окончил вуз в 2018 году с красным дипломом. В результате авиакатастрофы погибли два летчика, третьего эвакуировали с травмами средней тяжести.

Как рассказали в ВУНЦ ВВС ВВА, наш вертолет с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса по ошибке сбили азербайджанские военные, причем вне зоны военных действий. Азербайджан принес России извинения и предложил заплатить компенсацию. Но чем компенсировать жизни погибших летчиков и горе их родных?