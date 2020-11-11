В Воронежской области пьяный водитель пытался откупиться от наказания

Полицейские заметили на дороге в селе Нижний Икорец Линскинского района машину ВАЗ-2107, водитель которой совершал опасные маневры. 41-летнего автомобилиста остановили, он явно был пьян. Однако на предложение полицейские отправиться на медосвидетельствование ответил отказом. Опасаясь наказания, мужчина попробовал откупиться от правоохранителей, предложив им денег.

- Несмотря на разъяснения сотрудников полиции о том, что данные действия являются уголовно-наказуемым деянием, местный житель своих намерений не изменил и попытался передать должностным лицам денежные средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские денег не взяли, а на водителя завели уголовное дело по статье «Дача взятки». Теперь ему грозит не только штраф но и лишение свободы на срок до 8 лет.