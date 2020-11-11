Воронежский «Буран» разгромил одного из лидеров ВХЛ

"Буран" потихоньку начинает выбираться из подвала турнирной таблицы ВХЛ. Фото: с сайта ХК «Буран»

На матч с «Рязанью», находившейся в пятерке лучших команд ВХЛ, хоккеисты «Бурана» настроились как следует. А вот гости, видимо, недооценили воронежскую команду. В итоге они, как говорится, не успели оглянуться, а счет уже был 3:0. Не в их пользу.

Счет открыл на третьей минуте Иван Ковалев. А потом «ураганные» хладнокровно реализовывали большинство. Сначала точку в розыгрыше лишнего поставил на шестой минуте Михаил Беляев, а потом на 11-й еще раз заставил вратаря Илью Румянцева вынимать шайбу из сетки Илья Николаев.

Во втором периоде, как и следовало ожидать, гости усилили давление, перебросали хозяев более чем в три раза. Вот только ничего этим не добились. Счет остался прежним.

Надежда у рязанцев появилась в третьем периоде, когда на 46 минуте Андрей Иванов точным броском сумел оправдать риск, когда гости получили двойное большинство, сняв вратаря, – 3:1. Однако в этот вечер «ураганных» было не остановить. На 49 минуте Никита Лукин вернул «Бурану» преимущество в три шайбы. А на 55-й Беляев оформил дубль – и снова это было в большинстве – 5:1.

Теперь в активе «ураганных» 14 очков. «Буран» поднялся на 22 место. Впереди 13 ноября еще один домашний матч. На этот раз с соседом по турнирной таблице – не так давно еще очень сильная тольяттинская «Лада» сейчас занимает 20 место с 17 очками. Игра начнется в 18.00.