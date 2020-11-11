В Воронеже в столкновении двух машин пострадали два человека

В воронежском микрорайоне Масловка на улице 206 Стрелковой дивизии в 21.10 10 ноября произошло ДТП, в результате которого два человека попали в больницу. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, 44-летний водитель ВАЗ-21009, двигаясь с улицы Лызлова в сторону Степной, не выдержал безопасную дистанцию с впереди едущим «Фолькваген Поло» под управлением 58-летнего воронежца. В результате молодой водитель не смог вовремя затормозить и врезался в иномарку. Оба водителя получили ранения и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. А сотрудники ГИБДД напоминают участникам дорожного движения о необходимости пересмотра стиля вождения в связи с похолоданием. Снизьте скоростной режим, откажитесь от резких маневров и увеличьте дистанцию до других машин на дороге.