В окружении 83% воронежцев есть переболевшие коронавирусом

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Всероссийский автомобильный портал «Дром» не остался в стороне от пандемии и провел опрос среди пользователей своего сайта. Респондентам предложили ответить на несколько вопросов, касающихся уровня заболеваемости. В исследовании, которое проходило в период с 26 октября по 3 ноября 2020 года, приняли участие 22 233 человека.

Результаты опроса среди жителей Воронежской области показали, в окружении у 83% жителей региона есть переболевшие коронавирусной инфекцией, а 17% респондентов переболели сами.

Отвечая на вопросы, респонденты выбирали несколько вариантов из предложенных. Так, на вопрос «Кто из вашего окружения переболел коронавирусом?» 62% воронежцев выбрали вариант «Друзья / коллеги / знакомые», 42% – «Родственники», 28% – «Знакомые знакомых», а 17% – «Я сам». О летальном исходе среди окружения сообщило 18%, а «никто не болел» у 9% респондентов.

Однако среди воронежцев еще есть и те, кто до сих пор не верит в существование коронавируса. Таких 8%.