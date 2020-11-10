Воронежцы практически в 38 раз чаще стали искать в интернете признаки коронавируса

Воронежцы практически в 38 раз чаще стали искать в интернете причины отсутствия обоняния. Если за весь январь жители нашего города лишь 97 раз вбили в поисковик запросы: «Не чувствую запаха», то в октябре количество таких обращений возросло до 3 661. Соответствующие данные аналитиков «Яндекса» приводит telegram-канал «Графстат Инфографика».

Примечательно, что первый всплеске подобных запросов пришелся на июнь (542). Потом случился небольшой спад интереса. Однако в сентябре (1 145) и октябре (3 661) были поставлены новые рекорды. Впрочем, если доверять предоставленным данным, подобные тенденции наблюдаются не только в Воронеже, но и в целом по России.

Потеря обоняния считается одним из верных признаков заражения коронавирусом. Отсюда такой интерес к этой теме.

В Воронежской области продолжает держаться ежесуточная заболеваемость коронавирусной инфекцией на уровне 300 человек. Так, по данным регионального оперштаба на утро 12 ноября болезнь диагностировали еще у 307 человек.

Кстати, воронежцы рассказали, почему бы они согласились или отказались вакцинироваться против коронавируса.