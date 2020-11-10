Мэр Вадим Кстенин оценил поставленные в лизинг новые 62 автобуса

Фото пресс-службы мэрии

В Воронеж прибыли 62 новых современных автобуса, закупленных по программе льготного лизинга для МКП МТК «Воронежпассажиртранс». Обновление подвижного состава общественного пассажирского транспорта предусмотрено в национальном проекте «Безопасные и качественные автодороги». Оценили прибывшую технику 10 ноября заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев и глава Воронежа Вадим Кстенин.

Они провели выездное совещание на автобазе предприятия. Модернизированные ЛИАЗ-5292 работают на метане. С одной стороны, эта модель экологичная, с другой – существенно снизит затраты на топливо. Сейчас автобусы проходят процедуру регистрации в ГИБДД. 33 машины уже получили талоны техосмотра, параллельно ведется оформление страхования гражданской ответственности перевозчика и других необходимых документов. Муниципальным оператором городских пассажирских перевозок (МБУ «ЕОГПП») проводится прошивка и настройка модулей ГЛОНАСС и речевых информаторов. Дополнительно осуществляется брендирование автобусов в соответствии с утвержденным Минтрансом макетом – на семи единицах такие работы уже завершены.

Современные автобусы будут работать на маршрутах новой сети – №№ 6, 9КА, 14В. Это позволит увеличить количество транспорта на других маршрутах, в частности, №№ 41, 52, 15.

На федеральном уровне уже утвердили заявку Воронежа на следующий год. Фактически к концу первого квартала 2021 года у города будет еще 58 автобусов. В общей сложности для МКП МТК «Воронежпассажиртранс» приобретается 120 единиц подвижного состава большого класса.

Заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев подчеркнул, что в будущем власти ждут активного участия в обновлении городского транспорта частных перевозчиков, чтобы не увеличивать нагрузку на бюджет.

Фото пресс-службы мэрии

Вадим Кстенин отметил, что потребность по новой транспортной сети сейчас порядка 300-320 автобусов большого класса. В следующем году практически наполовину подвижной состав обновится, а муниципалитет продолжит участвовать в программе.

Заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров рассказал о комплектации автобусов. Они оснащены многофункциональной системой видеонаблюдения, информация о ситуации в салоне, процесс посадки-высадки пассажиров отображается на дисплее у водителя. Также имеются цифровые маршрутоуказатели и система безопасности. К примеру, движение не начнется, пока не закроются двери. Установлены и тахографы, которые оценивают соблюдение режима труда и отдыха водителей. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных граждан и пассажиров с колясками.

По поручению главы города новые автобусы должны выйти на линию уже в начале декабря. Вадим Кстенин распорядился заранее подумать о поставке стационарного терминального оборудования на вторую партию автобусов.

Все 120 автобусов с учетом лизинговых платежей обойдутся городу почти вдвое дешевле – порядка миллиарда рублей.

– Все перевозчики, которые имеют возможность обновить подвижной состав, должны иметь право на участие в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» и вкладывать свои собственные средства в приобретение подвижного состава по программе льготного лизинга. Сейчас, государственная лизинговая компания предварительно рассмотрела и одобрила заявку от одного из наших частных перевозчиков на приобретение еще 20 низкопольных современных экологичных автобусов большого класса, которые должны быть доставлены, если эта заявка будет окончательно утверждена, до конца этого года. За последние годы такого масштаба обновления пассажирского транспорта в Воронеже не проводилось, – отметил Вадим Кстенин.

– Сейчас лизинговые платежи ложатся существенной нагрузкой на городской бюджет. Этот вопрос мы обсуждали совместно с губернатором, и Александр Викторович поддержал предложение предоставлять муниципалитету определенные субсидии на их погашение, – рассказал Артем Верховцев.