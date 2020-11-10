В Воронежской области проведут расследование смерти болевшего коронавирусом врача скорой помощи

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения подтвердили, что проведу расследование смерти 60-летнего врача скорой помощи Игоря Жукова. По предварительной версии, он скончался от коронавируса. 10 ноября имя медика из Воронежской области появилось в созданном российскими врачами «Списке памяти».

- В случаях заболевания или смерти медицинского работника обязательно проводится эпидемиологическое расследование, цель которого установить обстоятельства заражения инфекцией, в частности, связано ли оно с выполнением профессиональных обязанностей. Результаты эпидраследования являются основанием для страховых выплат. Выплаты осуществляет Фонд социального страхования. В настоящее время БУЗ ВО «ВССМП» занимается этим вопросом в отношении Жукова Игоря Юрьевича. Он был высосоклассным специалистом, верным своему профессиональному долгу. Течение заболевания было у него стремительным. Всего за несколько дней состояние значительно ухудшилось, несмотря на интенсивное лечение. Коллеги из БСМП №8 боролись за его жизнь до последнего момента. Департамент здравоохранения, коллектив Станции скорой медицинской помощи выражают соболезнования родным и близким покойного, - сообщают в облздраве.