Воронежским предпринимателям вернут деньги за летние веранды

Предпринимателей, получивших разрешение на установку летних кафе, освободили от уплаты денег за размещение с 20 марта до 31 декабря 2020 года. Соответствующее постановление появилось 10 ноября на сайте мэрии Воронежа.

Дело в том, что в этом году работа веранд была практически невозможна. Во время пандемии коронавируса большинству заведений в целом пришлось работать на вынос. Всем рестораторам, которые успели вложить средства, деньги будут возвращены. Городское управление имущественных и земельных отношений проведет перерасчет.

Только 1 июля разрешили открыть летние веранды и террасы в предприятиях общепита. При условии – между столиками должны быть расставлены перегородки либо должно соблюдаться расстояние от 1,5 метров.

Ранее в городе сократили сроки согласования на открытие летних веранд.

Кстати, в конце октября на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор Александр Гусев заявил, что заведения общепита, работающие с 23.00 до 6.00, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации и соответствующие рекомендации Роспотребнадзора, пока закрывать не будут.