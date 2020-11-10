Бюджет Воронежской области пополнился неналоговыми имущественными доходами на сумму 560 млн рублей

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Состоялась рабочая встреча депутатов Воронежской областной Думы с руководством департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области. Это очередная из серии встреч, которые проводятся по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова. Напомним, что Владимир Нетёсов поставил депутатскому корпусу задачу провести накануне нулевого чтения бюджета на 2021 и плановый период 2022—2023 гг. консультации, итогом которых должно стать консолидированное мнение парламентариев и представителей исполнительных органов власти об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона.

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