Под Воронежем мужчина пытался зарезать свою бывшую гражданскую жену

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

По подозрению в покушении на убийство своей бывшей гражданской жены в Россошанском районе правоохранители задержали 32-летнего местного жителя. Получив несколько ударов по голове, 26-летняя девушка вырвалась и смогла убежать.

Об этом зверском случае рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 10 октября. Инцидент произошел днем 22 сентября. Как оказалось, мужчина ранее проживал со своей жертвой в гражданском браке. Однако спустя время она отказалась с ним продолжать отношения. Тогда он в один прекрасный день, взяв кухонный нож, решил подстеречь ее возле дома. Он специально пришел к многоэтажке на улице Свердлова в Россоши. Заметив девушку, подозреваемый напал на нее и несколько раз ударил ее в область головы.

Пострадавшей удалось отбиться. Истекая кровью, она забежала в подъезд, а затем в свою квартиру. Только тогда вызвала «скорую» и ее увезли в больницу.

Задержали злоумышленника полицейские и сотрудники СУ СК по Воронежской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Он находится под домашним арестом.