В списке памяти погибших от коронавируса медиков появилось новое имя воронежского врача

Официальной информации о гибели медика не поступало Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

10 ноября шестое имя медика из Воронежской области появилось в созданном российскими врачами «Списке памяти». В нем перечислены их коллеги, умершие от коронавируса. Речь идет о Игоре Жукове. 60-летний врач работал на подстанции скорой помощи Коминтерновского района Воронежа. Официальной информации о гибели медика не поступало.

В списке до этого публиковали имя Эльвины Петровой. 83-летняя женщина работала терапевтом в воронежской поликлинике №18.

Ранее побороть COVID-19 не смог 58-летний врач общей практики из Верхнемамонской районной больницы.

В начале сентября летальный случай от новой коронавирусной инфекции произошел среди медицинских работников в Новоусманской районной больнице.

До этого жертвой коронавируса в Воронеже стала санитарка приемного отделения больницы №3. Причем умершая Татьяна Терновых не работала с пациентами с диагнозом COVID-19 или с подозрением на него.

Скоропостижно скончалась от COVID-19 и заведующая кардиологического отделения БУЗ ВО «Павловская районная больница» Елена Минакова. Ей было 57 лет.