До конца недели в Воронежскую область поступят лекарства для лечащихся на дому пациентов с коронавирусом

До конца недели в Воронежскую область поступят лекарства для людей с COVID-19, которые лечатся на дому. Медикаменты будут бесплатно выдавать пациентам уже на следующей неделе. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Напомним, из федбюджета на препараты региону выделили 87,5 млн рублей. Губернатор Александр Гусев заявил, что при необходимости сумму увеличат за счет областного бюджета, - подчеркнули в пресс-службе облправительства.

Тем временем в Воронежской области продолжает держаться ежесуточная заболеваемость коронавирусной инфекцией на уровне 300 человек. Так, по данным регионального оперштаба на утро 12 ноября болезнь диагностировали еще у 307 человек.

Кстати, воронежцы рассказали, почему бы они согласились или отказались вакцинироваться против коронавируса.