Глава управы Коминтерновского района может занять место вице-мэра Воронежа по строительной политике

Руководителя управы Коминтерновского района Юрия Бавыкина рассматривают в качестве кандидата по должность вице-мэра по строительной политике. Однако окончательное решение пока не принято.

- Перед градостроительным блоком стоит ряд непростых задач, связанных со строительством и реконструкцией ключевых объектов. Необходимо завершить обновление парка «Орленок», ведется подготовка к реализации проектов благоустройства территорий, прилегающих к Петровской набережной, продолжается проектирование мега-школы на 2860 мест. В следующем году начнутся работы на проспекте Революции. Коминтерновский район - очень небольшой по площади, но самый густонаселенный в Воронеже - имеет свою специфику управления. Опыт работы на этой территории, опыт работы в технадзоре, а также профильное образование должны помочь Юрию Бавыкину в выполнении задач, которые будут стоять перед ним, если будет принято окончательное решение о назначении, - отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Напомним, в сентябре заместитель главы администрации Воронежа по градостроительству Владимир Левцев решил покинуть свой пост. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды» из собственных источников, он написал заявление с последующим увольнением по собственному желанию. Место строительного вице-мэра освободилось 6 октября.

Правоохранители заподозрили Владимира Левцева в растрате более 1,5 млн рублей воронежского «Облкоммунсервиса», когда он работал на посту директора предприятия с 2016 по 2017 год. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ.