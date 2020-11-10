Под Воронежем к обязательным работам приговорили водителя за пьяную езду

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Лискинский районный суд вынес приговор по уголовному делу, фигурантом которого стал водитель, пьяным ездивший по городу. Об этом рассказали в суде 10 ноября.

Его поймали полицейские 12 июля в час ночи. Остановив машину, правоохранители поняли, что водитель не трезв. На место вызвали местный экипаж ДПС для составления протокола. В отделе МВД он пошел процедуру медосвидетельствования – подышал «в трубочку», которая показала наличие алкоголя у него в крови: «0,634 мг/л». Однако с результатами водитель не согласился. Ему предложили пройти процедуру повторно, но уже в медучреждении, от нее он и вовсе отказался. После этого стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения.

Суд приговорил водителя к 300 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.