Воронежцы рассказали, почему бы они согласились или отказались вакцинироваться против коронавируса

Многие затруднились дать ответ. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области продолжает держаться ежесуточная заболеваемость коронавирусной инфекцией на уровне 300 человек. Так, по данным регионального оперштаба на утро 12 ноября болезнь диагностировали еще у 307 человек.

Совместно с социологической службой «Ваше мнение!» мы решили узнать у воронежцев, согласились бы они вакцинироваться против коронавируса, если бы такая возможность им представилась.

Большая часть - 24,9% - ответили отрицательно, так как не доверяют новому лекарству. Еще 11,9% отказались бы от прививки, так они уже переболели COVID-19 и у них, как говорят горожане, выработались антитела.

Другие 10,6% респондентов до сих пор считают коронавирус не настолько опасным заболеванием, чтобы вакцинироваться против него.

Но больше удивляет другая цифра: 15,4 воронежцев ответили социологам службы «Ваше мнение!», что в целом выступают против вакцинирования.

Беспрекословно согласились бы принять вакцину сегодня только 5,9% воронежцев. Еще 10% сделали бы это, но позже, когда кто-то из близких сделал бы себе такую вакцину. Остальные затруднились дать ответ.

Мы рассказывали, что в Воронежской области вакцинировали против коронавирусной инфекции 42 медиков.