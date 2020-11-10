В воронежский «Буран» пришел нападающий с опытом игры в КХЛ

Ярослав Евдокимов. Фото: с сайта ХК «Буран»

Руководители «Бурана» подписали контракт с 27-летним нападающим Ярославом Евдокимовым, воспитанником челябинской школы хоккея.

Форвард со средними для хоккеиста антропометрическими данными (рост 185 сантиметров, вес 88 килограммов) за уже достаточно долгую карьеру поменял уже много клубов. Сначала играл в Сибири: за «Стальных Львов» (Челябинск), «Красноярских Рысей» (Красноярск) и «Кристалл-Югра» (Белоярский). Затем переехал в Казахстан. Там выступал за «Снежных Барсов», «Номад» и клуб КХЛ«Барыс» - все из Астаны, позже переименованной в Нур-Султан. Также играл за павлодарский «Иртыш» и «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Последний клуб перед переходом в «Буран» - «Номад» (Нур-Султан).

Вскоре стало известно, что линия обороны наоборот уменьшилась на одного игрока. Команду покинул защитник Кирилл Щукин.

Напомним, «Буран» 10 ноября играет в Воронеже с ХК «Рязань». Команды расположены на противоположных полюсах турнирной таблицы ВХЛ. «Ураганные» на 23 месте с 12 очками, рязанцы замыкают пятерку лучших с 28-ю. В случае успеха, которого будет очень трудно достичь, «Буран» теоретически может подняться на 22 место, потеснив курганское «Зауралье». Игра начнется в 19.00.