Коронавирус в Воронежской области на 12 ноября: 307 человек заболели, 12 умерли

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Воронежской области продолжает держаться ежесуточная заболеваемость коронавирусной инфекцией на уровне 300 человек. Так, по данным регионального оперштаба на утро 12 ноября болезнь диагностировали еще у 307 человек. Всего с начала пандемии в области COVID-19 заразились уже 28106 жителей, но в это число входят лишь те, у кого заболевание подтвердили методом ПЦР.

Нелицеприятные данные и по умершим. За минувшие сутки от осложнений скончались 12 человек. Всего с марта 2020 года смерть от ковида констатировали у 549 человек.

При этом увеличивается число тех, кто сумел перебороть опасный недуг. Так, число выздоровевших на 12 ноября пополнилось 365 пациентами. Всего среди переболевших 26037 воронежцев.

Напомним, днем ранее коронавирус выявили у 304 человек.