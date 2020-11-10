В Воронеже начали завозить песко-соляную смесь на улицы частного сектора

Фото управы Центрального района

В преддверии зимы и прогнозируемых в ближайшие дни морозов на улицы частного сектора Воронежа начали завозить песко-соляную смесь. Кучки песка оставляют на спусках-подъемах и у нагорных лестниц. В течение зимнего сезона по мере необходимости местные жители могут использовать смесь для борьбы с гололедицей.

- Песко-соляную смесь завозят на улицы, где жители частного сектора оставили заявки и определили места складирования для дальнейшего использования, - рассказали в управе Центрального района.

Пока еще не поздно подать заявку, если вы нуждаетесь в запасах песка. Сделать это можно, обратившись в отдел благоустройства своего района или к председателю уличного комитета.