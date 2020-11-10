Аналитики рассказали, какой процент жителей Воронежской области получает «белую» зарплату

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

В «белую» зарплату, то есть полностью официальную, по подсчетам аналитиков, получают 70% жителей Воронежской области. Результаты исследования предоставила пресс-служба сервиса для поиска работы HeadHunter 10 ноября.

Согласно проведенному опросу, «серую» зарплату, то есть частично официальную, получают 20% жителей региона, а «черную» в конверте за свои труды – 10%. Эксперты оценили, в каких сферах платят официально, а в каких нет. Так, в «белую» работают представители сферы «Добыча сырья», частично официальный заработок чаще встречается в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», а неофициальный – в сфере «Искусство, масс-медиа».

По словам экспертов, показатели в регионе немного отличаются от средних по России: в целом по стране «белую» зарплату получают 66%, «серую» – 21%, «черную» – 9%.

Аналитики отметили, что ответы отличались в зависимости от нынешнего статуса респондента.

– Среди тех жителей Воронежской области, которые на момент опроса были трудоустроены и работали по найму, 63% получают зарплату полностью официально, 25% – частично официально, 3% – полностью неофициально. Среди тех, кто сейчас является безработным, но прежде работал по найму, «белую» зарплату на последнем месте трудоустройства получали 70%, «серую» – 13%, «чёрную» – 14%», – отметили эксперты.