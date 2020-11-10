В Воронежской области полицейские помогли пассажирам автобуса добраться до ДНР

Полицейские помогли с ремонтом и помогли пассажирам добраться до Донецка на другом автобусе. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Кантемировском районе на 258 километре дороги Воронеж – Луганск сломался автобус, везший 19 пассажиров из Белгорода в Донецк. Погода сейчас, мягко говоря, не очень теплая, и люди могли довольно прилично замерзнуть.

На помощь пришли сотрудники ГИБДД. Сначала подъехали к месту ЧП лейтенант Сергей Коробкин и сержант Антон Цыбулин. Вместе с водителем они осмотрели автобус и выяснили, что сломалось сцепление. Полицейские остановили «КамАЗ» и попросили шофера отбуксировать сломавшуюся машину на асфальтированную площадку. Что и было сделано.

Приехали еще двое работников ГИБДД – старший лейтенант Михаил Луценко и лейтенант Алексей Морус. Автобус еще раз внимательно осмотрели и поняли, что поломка серьезная, и без автосервиса тут не обойтись. Приняли решение отбуксировать машину в село Михайловка, а пассажиров отправить туда же на попутках. Инспекторы вызвали грузовой эвакуатор, который отвез автобус в Ростовскую область. А пассажиров в итоге отправили по прежнему маршруту. Они пересели на другой автобус, специально вызванный из Белгорода.

Водители автобуса и пассажиры сердечно поблагодарили сотрудников ГИБДД и пожелали им удачи и чтобы смена прошла без аварий.