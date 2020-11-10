В Воронежской области иномарка сбила 18-летнего пешехода

Сбитого молодого человека на скорой отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 9 ноября, около 00.15 в Верхнемамонском районе случилось ДТП, в котором пострадал молодой человек.

По данным полиции, на третьем километре дороги Павловск-Калач-Петропавловка-Верхний Мамон-хутор Лукьянчиков 21-летний водитель «Хендэ Акцент» сбил 18-летнего пешехода, перебегавшего дорогу. Юноша получил серьезные травмы. Его отвезли в больницу.

Всего 9 ноября случилось 122 ДТП, из них 96 – в Воронеже, 23 – в районах области, и 3 – на федеральных трассах. В семи авариях один человек погиб, шесть получили травмы. 6026 водителей оштрафованы за превышение скорости, 791 – за проезд на запрещающий сигнал светофора, 16 – за то, что управляли машиной, будучи пьяными.