Под Воронежем приступают к проектированию дома-интерната для престарелых и инвалидов

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Новый дом-интернат для престарелых и инвалидов появится в Нижнедевицком районе Воронежской области. Ранее региональный департамент строительной политики проводил открытый конкурс на поиск подрядчика по проектированию объекта. Победителем стало ООО ПИ «Гипрокоммундортранс». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Цена государственного контракта составит порядка 5,4 млн рублей. Проектные работы будут финансироваться из областного бюджета.

Будущий дом-интернат рассчитан на 100 мест. Из них 75 мест для свободно передвигающихся граждан, пять – для инвалидов-колясочников, 20 – в отделении «Милосердие» отведут для лежачих больных, утративших навыки самообслуживания. Предполагается, что здесь будут постоянно проживать ограниченно трудоспособные и нетрудоспособные мужчины старше 65 лет и женщины после 60, а также инвалиды I и II групп старше 18 лет, нуждающихся в периодической или постоянной посторонней помощи.

Дом-интернат будет включать несколько функциональных блоков: для проживания, дополнительного обслуживания, культурного назначения, медицинское отделение и др.

Для строительства выделен земельный участок площадью порядка 2,9 га в селе Нижнедевицк.