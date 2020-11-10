В Воронеже устранили аварию, из-за которой 36 домов остались без тепла и горячей воды

Тепло стало поступать в дома после аварии Фото: из архива "КП"

Вчера, 9 ноября, снова не повезло жителям Коминтерновского района. Без отопления и горячей воды остались 36 многоквартирных домов. Произошло это из-за порыва магистрального трубопровода, который потребовал отключения котельной «Воронежтеплосети».

Как сообщали в пресс-центре ЖКХ, в данный момент авария устранена. Рабочие трудились до полуночи, чтобы залатать трубопровод. После этого вода и тепло стали постепенно возвращаться в квартиры. Ночью было заполнение теплотрассы, теперь идет регулировка.

Напомним, без ресурсов остались жильцы домов трех улиц:

№51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 по улице Загородной;

№26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44 по улице Торпедо;

№26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 по улице Машиностроителей.