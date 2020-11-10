В Воронежском парке «Дельфин» начали размечать места под карусели

Фото группы парка "Дельфин" в соцсетях

В Воронежском парке «Дельфин», что находится в Железнодорожном районе, рабочие начали размечать места под карусели на территории зоны аттракционов и снимать верхний слой грунта. Об этом рассказали в официальной группе парка в соцсети «ВКонтакте» 9 ноября.

Сейчас на месте идут подготовительные работы. Они появятся в «пятнах», оставшихся от старых советских каруселей. Это позволит избежать вырубки сосен. В этом году планируется обустроить основания аттракционов, а также подвести кабели электропитания. Сам монтаж каруселей запланирован на следующий год. Предполагается, что установкой займутся весной 2021 года, чтобы уже к наступлению теплой погоды можно было начать их полноценную эксплуатацию.

Всего, по словам организаторов, парк порадует посетителей восемью аттракционами – «Вальс», «Маятник мини», «Лебеди», «Гусеница мини», «Карусель свадебная» и др.

– Если позволит размер поляны и получится подобрать еще один подходящий по размеру аттракцион, то тогда их будет девять. Возможно, набор каруселей будут полностью менять раз в два года, – пояснили организаторы.

По их словам, это могло бы быть интересно гостям парка.

Напомним, ранее в «Дельфине» начали реконструкцию центральной аллеи, а также планируют спилить 116 старых деревьев и на их месте посадить новые. После преображения здесь появятся скейт-парк, террасы, смотровая и детская площадки, площадка для воркаута, танцзал, спортзал и зал для киберспорта, детский бассейн, несколько видов каруселей, а также малые архитектурные формы, озеленение и необходимая инфраструктура – входные группы, фудкорты, беговая и пешеходные дорожки, освещение и видеонаблюдение, туалеты. Парк получит благоустроенную набережную и пирс.