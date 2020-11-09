В Воронеж прибыли еще 29 новых низкопольных автобусов

фото мэрии Воронежа

Муниципальный автобусный парк Воронежа пополнился новыми автобусами. 9 ноября в столицу Черноземья прибыли еще 29 современных низкопольных машин большого класса из 62-х, приобретенных в 2020 году для города на условиях льготного лизинга.

- В ближайшее время автобусы пройдут регистрацию, оформление, установку терминалов для оплаты. Прибывшие ранее 33 машины уже прошли техосмотр. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы вывести автобусы на линии уже в начале декабря, - сообщил генеральный директор "Воронежпассажиртранса" Андрей Братякин.

В мэрии отметили, что одобрена и вторая заявка муниципалитета - на приобретение еще 58 автобусов.