В центре Воронежа тушат пожар: могли рвануть газовые баллоны

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Спасатели тушат опасный пожар в центре Воронежа. Вызов с улицы Сакко и Ванцетти поступил на пульт дежурного ГУ МЧС по Воронежской области в 20.16. На месте работают огнеборцы на шести пожарных машинах.

- Загорелись хозпостройки на площади около 100 кв. метров. В одном из сараев находятся газовые баллоны, произошла разгерметизация одного из них. Остальные баллоны сейчас охлаждают и эвакуируют из опасной зоны. Угрозы жилым домам нет, пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.