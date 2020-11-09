В Воронеже пройдет масштабный фестиваль итальянского кино

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Если воронежцы не едут из-за коронавируса в Италию, Италия едет к нам!

С 10 по 30 ноября в столице Черноземья пройдет фестиваль итальянского кино. В кинотеатре «Спартак» за 20 дней покажут 30 фильмов. В программе 15 комедий, три мелодрамы, четыре арт-фильма, два документальных фильма, триллеры, приключенческое кино и ретроспективный показ отреставрированных картин Федерико Феллини.

- Благодаря документальным лентам зрители смогут увидеть сердце региона Базиликата, город из камня Матеру, «побеседовать» на Пьяццо Витторио с жителями Рима, узнать, что скрывает портрет Моны Лизы, совершить путешествие в сознание Леонардо да Винчи и увидеть в мельчайших деталях бессмертные шедевры Микеланджело, - анонсировали фестиваль в «Спартаке». - Художественные ленты фестивальной программы - это разножанровые картины, снятые в Италии. Они наполнены духом страны, жизнелюбием и юмором итальянцев. Так в комедии с забавным названием «Спрячь бабушку в холодильнике» Барбара Буше, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в 1967 году, исполняет роль бабушки, которая своеобразным способом помогает внучке выжить в кризис. Марко Джаллини, знакомый многим по фильму «Идеальные незнакомцы», на сей раз выступил в роли миллиардера, отбывающего наказание в приюте для бездомных. А Моника Беллуччи прекрасна в роли теледивы в фильме «Чудеса», завоевавшем Гран-при 67-го Каннского фестиваля.

Все документальные фильмы демонстрируются на русском языке.

Кинопрограмма фестиваля:

10 ноября 19.00 драма «Любовь моя» 16+

11 ноября 19.15 докфильм «Неизвестная Италия. Матера - город из камня» 12+

12 ноября 19.00 комедия «Фантазеры» 16+

13 ноября 19.00 арт-фильм «4 лица Моны Лизы» 12+

13 ноября 21.00 комедия «Спрячь бабушку в холодильнике» 16+

14 ноября - День Неаполя.

15.00 докфильм «Сожгите Неаполь» 12+

17.00 драмеди «Боб и Мэрис» 16+

19.10 мелодрама «Неаполь под пеленой» 18+

15 ноября - День Рима.

17.00 докфильм «Рим. Площадь Витторио» 12+

18.45 мелодрама «Везучая» 16+

16 ноября 19.00 драма «Великий дух» 16+

17 ноября 19.15 комедия «Все началось с камня» 16+

18 ноября 19.15 комедия «Когда все дома» 16+

19 ноября 19.15 комедия «Человек, который купил Луну» 16+

20 ноября 19.00 комедия «Итальянец» 16+

21 ноября - День Федерико Феллини

17.00 драмеди «Маменькины сынки» 12+

19.00 мелодрама «Голос Луны» 16+

22 ноября - День итальянского искусства

13.00 арт-фильм «Микеланджело. Бесконечность» 12+

15.00 арт-фильм «4 лица Моны Лизы»

17.00 арт-фильм «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры» 12+

23 ноября 19.00 комедия «Познакомься с Софией» 16+

24 ноября 19.15 триллер «Венецианский детектив» 12+

25 ноября 19.15 комедия «Я – миллиардер» 16+

26 ноября 19.15 комедия «Большая афера в маленьком городе» 16+

27 ноября 19.15 комедия «Закону тут не место» 12+

27 ноября 21.00 комедия «Стажер» 16+

28 ноября 17.00 приключения «Прогулка по Риму» 6+

28 ноября 19.20 комедия «Добро пожаловать в Рим» 12+

29 ноября 17.00 комедия «Из Неаполя с любовью» 12+

29 ноября 19.00 мелодрама «Сделано в Италии» 16+

30 ноября 19.15 мелодрама «Чудеса» 12+