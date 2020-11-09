Эко-волонтеры сделали в воронежском Дивногорье рыбака из лозы и белугу из пластика

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В рамках генеральной уборки в Дивногорье, которая традиционно проходит осенью в заповеднике (это была уже десятая по счету), эко-волонтеры не просто убрали территорию от мусора, но и создали тематические арт-объекты.

На берегу реки Тихая Сосна появилась фигура рыбака, а в воде у берега - белуги.

Рыбака сплела из прутов малины Валентина Ивакина. Было «колюче», тяжело, но здорово, призналась девушка. Через реку натянули сеть с аппликациями из пластика от Егора Астапченко. И рыбак «дождался» чудо-рыбу - белугу из пластика сделал Илья Трушевский. Она символизирует знатный улов, который случился почти сто лет назад у местных жителей: тогда в Тихой Сосне поймали белугу весом в 1227 кило, в ее брюхе обнаружили 245 кг черной икры. Этот случай занесен в книгу рекордов Гиннеса как факт добычи самой дорогой рыбы в мире.

За шесть часов на участке от Дивногорского источника до железнодорожного переезда собрали 43 мешка с мусором, два из которых с алюминиевыми банками и шесть со стеклом.