Военные следователи проведут экспертизу психики солдата, расстрелявшего сослуживцев на военном аэродроме под Воронежем

Антон Макаров

Задержанного воронежскими оперативниками в Землянске под Семилуками рядового Антона Макарова, расстрелявшего сослуживцев на аэродроме "Балтимор", передали военным следователям для дальнейших следственных действий.

Напомним, против Макарова Военный следственный отдел СК РФ по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело по двум статьям: убийство двух или более лиц и хищение оружия. В половине шестого утра 9 января военнослужащий войсковой части 45117 напал с топором на офицера, убил его, а затем из его пистолета расстрелял троих сослуживцев и подался в бега. Его поймали через девять часов после инцидента - в сельском магазине в другом направлении от аэродрома, куда он добрался, угнав машину.

Пока рядового искали, следователи осмотрели место происшествия, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. Теперь им предстоит установить мотив действий Макарова (военные считают, к таким последствиям мог привести нервный срыв) и провести исследование для установления психического состояния подозреваемого.