В ноябре часть воронежцев получат квитанции с доначислением за отопление

Жители 62 многоквартирных домов Воронежа получат квитанции за октябрь с доначислением за отопление за прошлый отопительный сезон. Это коснется тех, кто обслуживается УК Группы компаний «ПИК-Комфорт». Сумма корректировки - от 2 до 28 рублей за квадратный метр. 10 ресурсоснабжающих организаций предъявили к доначислению 3,6 млн рублей.

- Разрыв в оплате образовался из-за того, что обычно показания общедомовых приборов учета тепловой энергии снимают с 23 по 25 числа, а прошлый отопительный сезон продлился до 30 апреля. Получается, что в квитанцию за апрель не вошли показания за 5-7 дней, - пояснили в ГК «ПИК-Комфорт».

Точная сумма корректировки для каждой квартиры зависит от ее площади и количества ресурса, который зафиксировал общедомовой прибор учета. Доначисление за апрель отражено только в сводном платежном документе за октябрь, который воронежцы начнут получать с 10 ноября.

Список адресов, где будет произведено доначисление.

Железнодорожный район:

ул. Артамонова, 11, 8а, ул. Богдана Хмельницкого, 26а, 32, 36, ул. Землячки, 43, ул. Калининградская, 102, 108, ул. Электровозная, 4, 8.

Коминтерновский район:

Московский, пр., 3, 5, 6, 7, 8, прТруда, 59, 61, ул. Брянская, 68, ул. Варейкиса, 51, 53, 55, 71, 72, 73, 78, ул. Еремеева, 2, ул. Урицкого, 124, 126, 128, ул. Электросигнальная, 5.

Левобережный район:

ул. Иркутская, 11.

Ленинский район:

ул. Грамши, 74, 80, 90, ул. Кольцовская, 68, ул. Куцыгина, 35, 35/1, ул. Революции 1905 года, 47, ул. Чапаева, 122а.

Советский район:

ул. Депутатская, 11, ул. Киселева, 1, ул. Космонавтов, 38, 40, ул. Моисеева, 40, 42, 80, 82, 84.

Центральный район:

квартал Жилой массив Лесная поляна - 3, д.19, пр.Революции, 9, 11, 18, ул. Володарского, 40, ул. Кольцовская, 2, ул. Мира, 3, 3а, ул. Сакко и Ванцетти, 63, ул. Студенческая, 20, ул. Таранченко, 31, ул. Фридриха Энгельса, 2, 12, ул. Чайковского, 5.