Раненный солдатом-срочником в Воронеже на военном аэродроме «Балтимор» рядовой оказался жив

Антону Макарову удалось выбраться с территории военного аэродрома, но далеко он не ушел. Фото: Максим ГОРОХОВ

Источник в правоохранительных органах опроверг ранее появившуюся информацию о том, что рядовой Фролов, раненный расстрелявшим трех человек на военном аэродроме «Балтимор» солдатом-срочником Антоном Макаровым, умер в реанимации. Оказалось, что мужчина жив, хотя его состояние еще тяжелое.

Напомним, 9 ноября в 5.30 солдат Антон Макаров ударил майора Сергея Ермолаева топором. Потом, завладев его оружием, застрелил майора. А затем пальнул еще в двоих: ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Акталиева. Оба получили смертельные ранения. Последним пострадавшим оказался рядовой Фролов. За его жизнь сейчас борются врачи.

После расстрела Антом Макаров пустился в бега. Угрожая оружием, он остановил автомобиль, на нем доехал до села Землянск Семилукского района. Там зашел в магазин, где и был задержан силовиками, этот момент попал на видео. Сейчас с Макаровым ведут следственные действия. Ему придется отвечать по уголовному делу, возбужденному по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ «Убийство двух или более лиц; хищение оружия». Макарову грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо даже пожизненное заключение.