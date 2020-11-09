Воронежский музей покажет живопись друга Бунина питерцам

Воронежский музей имени Крамского отправит на гастроли в Санкт-Петербург картины Петра Нилуса. Выставка «Вечная молодость сердца» с работами художника откроется 13 ноября в Голубом зале Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств. Экспозицию посвятят 150-летию со дня рождения Ивана Бунина.

Напомним, Петр Нилус был близким другом Ивана Бунина, они жили по соседству в эмиграции. За рубежом работал преимущественно в жанре портрета, городского пейзажа и натюрморта. Картины Петра Александровича этого периода полны богатством цвета и света.

Воронежский музей обладает обширной коллекцией живописи Нилуса, 40 картин из 73, хранящихся в фондах музея имени Крамского, представят в Санкт-Петербурге. Все они были созданы мастером в период эмиграции (1919-1943).

Выставка продлится до 17 января.