В Воронежской области руководитель и главбух фирмы заплатили государству 18 миллионов за свою налоговую махинацию

Руководителям организации пришлось не только вернуть все деньги, но и добавить еще миллион. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В региональном управлении Следственного комитета рассказали об очередных крупных налоговых махинаторах.

По данным следствия, с 1 октября по 31 декабря 2019 года руководитель и главный бухгалтер коммерческой организации, занимающейся производством машин и оборудования, решили провернуть криминальную «схему». Они заключили фиктивные договоры с подконтрольными фирмами. И развили бурную деятельность, существовавшую только на бумаге. Однако результат ее был вполне ощутимый – казна недополучила налога на добавленную стоимость на сумму более 17 миллионов рублей. Махинация была раскрыта в ходе совместной проверки регионального УФСБ и полиции.

Руководителей организации предупредили, что есть возможность погасить нанесенный им ущерб с учетом пеней. Тогда уголовное дело, возбужденное по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», можно было закрыть. Что в итоге и произошло. В казну перечислили более 18 миллионов рублей. А уголовное дело закрыли.