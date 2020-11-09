В Воронеже поймали лже-соцработника, обманывавшего пенсионеров

Поймали серийного мошенника, обманывавшего воронежских пенсионеров. С декабря 2019-го по июль текущего года в полицию обратились несколько пожилых людей со схожими историями. Приходил якобы соцработник, радовал новостью о положенной пенсионерам матпомощи в 1000 рублей, вручал пятитысячную купюру и просил сдачу. Обрадованные старики не приглядывались к банкноте, отдавали 4000. А после ухода благодетеля на руках потерпевших оказывалась банкнота банка приколов.

Афериста вычислили по записям камер видеонаблюдения, 47-летнего жителя Семилук, который ранее уже был судим за аналогичные преступления, задержали. Установили его причастность к шести мошенничествам в Воронеже.