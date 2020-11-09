В поисках срочника, убившего четверых сослуживцев в Воронеже, участвует беспилотник спецназа

Поиски срочника продолжаются Фото: Максим ГОРОХОВ

Как рассказали «Комсомолке» в воронежском управлении Росгвардии, с утра понедельника в поисках Антона Макарова, расстрелявшего четырех сослуживцев в воинской части на аэродроме Балтимор 9 ноября, задействован авиационный отряд специального назначения.

Напомним, 20-летний военнослужащий срочной службы Антон Макаров около пяти часов утра убил троих военных и смертельно ранил еще одного служащего, который позже скончался в реанимации. После этого срочник пустился в бега. На него распространили ориентировку. Полиция дежурит у подъезда, где Макаров проживал до призыва в армию.