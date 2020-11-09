В Воронеже полицейский на служебной машине сбил женщину на «зебре»

Кадры с места смертельной аварии. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В понедельник, 9 ноября, в 10.15 у торгового центра «Максимир» случилось ДТП, закончившееся трагедией. Полицейский «УАЗ», ехавший со включенными спецсигналами, сбил 51-летнюю жительницу Воронежа. Женщина шла по «зебре». От полученных травм она умерла на месте.

В региональном ГУ МВД сообщили, что начата служебная проверка обстоятельств смертельного ДТП.

Напомним, на днях продлили срок домашнего ареста участковому, сбившему насмерть 42-летнего инженера и 71-летнюю пенсионерку. ДТП случилось вечером 9 июня на Ленинском проспекте недалеко от остановки «Заводская». Полицейский ехал с явным превышением разрешенной скорости.