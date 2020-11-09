Отдых в воронежских санаториях по кешбэку попал в топ-3 по ЦФО

Санатории Воронежской области признан аналитиками одними из самых популярных для отдыха по кешбэку в ЦФО. Наши здравницы заняли второе место в рейтинге, который составил портал бронирования Санатории-России.рф.

В среднем, по кешбэку (он выплачивается за внутренние поездки по стране) на путевку в санаторий туристы тратят 53 250 рублей (в расчете на на 10 суток отдыха). На первом месте все-таки санатории Московской области, на третьем - Тверской области.

Что касается в целом по стране, то в первую пятерку регионов по популярности санаторного отдыха по кешбэку входят Краснодарский край, Крым, Поволжье, Ставрополье и Центральная Россия.