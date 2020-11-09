Cкульптуры русских воинов поставят у храма под Воронежем

У храма Петра и Февронии Муромских, что возле сити-парка «Град», установят группу скульптур русских воинов. Мемориальный ансамбль включит фигуры дружинника, стрельца, гусара, советского солдата, а также архангела Михаила - покровителя русского воинства. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети девелопер Евгений Хамин.

Над объектами будет работать известный воронежский скульптор Иван Дикунов. Памятники русским воинам станут местом притяжении исторического парка «Заграва» музейно-туристского комплекса «Русское гнездо», который расположится рядом с храмом Петра и Февронии Муромских около сити-парка «Град».

О датах установки комплекса объявят в 2021 году.