Список погибших при стрельбе на Балтиморе в Воронеже 9 ноября: срочник убил четырех сослуживцев

фото Евгении Гусевой Фото: из архива «КП»

Правительство Воронежской области сообщило имена трех погибших при стрельбе на полигоне Погоново в Воронеже 9 ноября. Это:

майор Сергей Ермолаев

ефрейтор Сергей Кажокин

рядовой Нинаил Акталиев

Известно так же, что пулевые ранения в плечо и лопатку получил Фирсов, он госпитализирован. Вскоре стало известно, что он умер.

Напомним, трагедия на военном полигоне Балтимор произошла около пяти часов утра в понедельник. 20-летний солдат-срочник Антон Макаров отобрал отобрал оружие одного из старших по званию и застрелил трех военных. Сейчас его разыскивают. По предварительной информации регионального правительства, Макаров находится на территории воинской части.

В пресс-службе ЗВО поступок Макарова объяснили нервным срывом, а не конфликтом с сослуживцами, как сообщалось первоначально.