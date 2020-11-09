Житель Воронежской области насушил больше килограмма конопли

Серьезный срок грозит жителю села Нижняя Катуховка Новоусманского района за хранение наркотиков. В сарае у 47-летнего сельчанина при обыске нашли пакет с растительным веществом зеленого цвета, весом 1,3 кг. Экспертиза показала, что это конопля. Такой вес считается крупным размером.

Подозреваемый признался, что летом в окрестностях села обнаружил кусты дикорастущей конопли, сорвал их и принес домой.

За незаконный оборот наркотиков мужчине грозит до 10 лет заключения.

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